Devrilip ters dönen otomobil, metrelerce sürüklendi
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Devrilip ters dönen otomobil, metrelerce sürüklendi

Devrilip ters dönen otomobil, metrelerce sürüklendi
Demirören Haber Ajansı / Tahsin Baytar - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atarak metrelerce sürüklenen otomobilin sürücüsü yaralandı.

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atarak metrelerce sürüklenen otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Afyonkarahisar- Denizli karayolu Yeşilyurt köyü mevkisinde meydana geldi. Dinar yönüne giden T.Ş. yönetimindeki 34 UK 4510 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Ters dönen otomobil, yolda metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan T.Ş., ambulansla Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Bu arada kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.


- Afyonkarahisar
Devrilip ters dönen otomobil, metrelerce sürüklendi
Devrilip ters dönen otomobil, metrelerce sürüklendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tahsin Baytar

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