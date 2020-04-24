Devrilen traktörün sürücüsü öldü
KİLİS'in Musabeyli ilçesinde, Şevket Kaya (76), kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
24.04.2020 13:43 | Son Güncelleme: 24.04.2020 13:43
KİLİS'in Musabeyli ilçesinde, Şevket Kaya (76), kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde Aşağıkalecik köyünde meydana geldi. Şevket Kaya tarlasını sürerken kullandığı 79 AU 638 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Kaya, devrilen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Şevket Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA