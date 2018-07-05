Devrilen Traktörün Sürücüsü Öldü
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Hüsamettin Karaca (50) idaresindeki 54 HZ 324 plakalı traktör, Doyran Mahallesi'nde devrildi.
Traktörün altında kalan Karaca, olay yerinde yaşımını yitirdi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla traktörün altından çıkarılan Karaca'nın cenazesi, Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Karaca'nın, traktörün römorkuna yüklediği buğdayı ilçe merkezine götürdüğü öğrenildi.