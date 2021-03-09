Devrilen traktörün sürücüsü kabin sayesinde hayatta kaldı
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Devrilen traktörün sürücüsü kabin sayesinde hayatta kaldı

09.03.2021 13:42 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:13

- Devrilen traktörün sürücüsü kabin sayesinde hayatta kaldı Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen traktörün 19 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı.

- Devrilen traktörün sürücüsü kabin sayesinde hayatta kaldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen traktörün 19 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı. Genç sürücü, traktörün kabini sayesinde hayatta kaldı.

Kaza, ilçeye bağlı kırsal Akbayır Mahallesinde meydana geldi. Mustafa G. adlı genç, bir akrabasına ait 46 ABJ 318 plakalı traktörle mahalleyi Elbistan-Nurhak karayoluna bağlayan güzergahta ilerlerken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan traktör, geldiği yöne dönerek devrildi. Sürücü Mustafa G, traktörün kabininde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, acı içinde kıvranan genci, sıkıştığı yerden kurtarmak için hemen çalışmalara başladı. Kabin camını kırarak içeri giren itfaiye ekipleri, demir kesme makinesi ile yaralı genci sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkarılan Mustafa G, olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Servis ambulansı ile Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ameliyata alınan yaralı gencin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Devrilen traktörün kaldırılması için jandarma ekipleri, yolu trafiğe kapattı. Devrilen araç, çekici ve mahalle sakinlerinin kullandığı traktör yardımıyla kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Devrilen traktörün sürücüsü kabin sayesinde hayatta kaldı
Devrilen traktörün sürücüsü kabin sayesinde hayatta kaldı
Devrilen traktörün sürücüsü kabin sayesinde hayatta kaldı
Devrilen traktörün sürücüsü kabin sayesinde hayatta kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT SÜRÜCÜ

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