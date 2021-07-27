Devrilen traktörün römorku altında kalan Bilal öldü, ağabeyi yaralı
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Devrilen traktörün römorku altında kalan Bilal öldü, ağabeyi yaralı

Devrilen traktörün römorku altında kalan Bilal öldü, ağabeyi yaralı
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Yel - Haberler | Güncel

TOKAT'ın Artova ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu, arkasına takılı römorkun altında kalan Bilal Durgut (22) yaşamını yitirdi, ağabeyi Mustafa Durgut (35) yaralandı.

TOKAT'ın Artova ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu, arkasına takılı römorkun altında kalan Bilal Durgut (22) yaşamını yitirdi, ağabeyi Mustafa Durgut (35) yaralandı.

Kaza, 14.30 sıralarında Çelikli köyü yakınlarında meydana geldi. Çelikli'de yaşayan Selami Durgut, oğulları Mustafa ve Bilal Durgut ile birlikte, ilçeye buğday satmak için traktörle yola çıktı. Selami Durgut yönetimindeki 58 YC 791 plakalı traktör, seyir halindeyken arka taraftaki Bilal Durgut dengesini kaybetti, tutmak için hamle yapan aynı yerdeki ağabeyi Mustafa Durgut da başarılı olamayınca iki kardeş birlikte yere düştü. Durgut kardeşler traktörün arkasında takılı römorkun altında kaldı. Durumu fark ederek traktörü durduran baba Selami Durgut'un ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Bilal Durgut'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yaralanan Mustafa Durgut ise ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Devrilen traktörün römorku altında kalan Bilal öldü, ağabeyi yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Yel

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