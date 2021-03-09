Devrilen traktörün altından sağ çıktı
09.03.2021 18:19 | Son Güncelleme: 09.03.2021 18:23
Bursa'da tarlasına gübre taşıyan çiftçi, devrilen traktörden sağ kurtuldu.
Bursa'da tarlasına gübre taşıyan çiftçi, devrilen traktörden sağ kurtuldu.
Kaza Büyükorhan ilçesinde meydana geldi. Tarlasına gübre kaşıyan Hüseyin Aydemir, direksiyon hakimiyetini kaybederek traktörünü devirdi. Devrilen traktör hurdaya dönerken, Hüseyin Aydemir kazadan yaralı olarak kurtuldu. Büyükorhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı vatandaş müşahede altında tutuluyor. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı