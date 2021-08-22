Devrilen traktörün altında kaldı, cesedi 15 saat sonra bulundu
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Devrilen traktörün altında kaldı, cesedi 15 saat sonra bulundu

Devrilen traktörün altında kaldı, cesedi 15 saat sonra bulundu
Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'da kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Seçkin Akıncı (26), hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ'da kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Seçkin Akıncı (26), hayatını kaybetti. Akıncı'nın cansız bedeni kazadan 15 saat sonra bulundu.

Kaza, merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karacaklavuz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Seçkin Akıncı, DÜn akşam saatlerinde bir düğüne gitmek üzere kullandığı traktör ile köyden ayrılDI. Tarla yolundan giden akıncı yönetimindeki traktör, engebeli arazide devrildi. Aracın altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Kazayı uzun süre kimse fark etmezken, yaklaşık 15 saat sonra bölgeden geçen bazı vatandaşlar devrilen traktörü görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde aracın altında kalan Akıncı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri ve savcının yaptığı incelemenin ardından Akıncı'nın cansız bedeni Tekirdağ Adli Kurumu'na gönderildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.


Devrilen traktörün altında kaldı, cesedi 15 saat sonra bulundu
Devrilen traktörün altında kaldı, cesedi 15 saat sonra bulundu
Devrilen traktörün altında kaldı, cesedi 15 saat sonra bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın

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