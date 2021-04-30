Devrilen traktörün altında kalarak can verdi
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Devrilen traktörün altında kalarak can verdi

İhlas Haber Ajansı / HAKAN GÖÇMEZ - Haberler | 3. Sayfa

Devrilen traktörün altında kalarak can verdi Bursa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün altında kalarak can verdi

BURSA - Bursa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mustafakemalpaşa'daki Tatkavaklı Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında 67 yaşındaki Kadir Kaymak, tarlasına gübre atmak için traktörüyle yola çıktı. Traktörün hakimiyetini kaybeden Kadir Kaymak, traktörün devrilmesi sonucunda traktörün altında kalarak can verdi. Kadir Kaymak'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Devrilen traktörün altında kalarak can verdi
Devrilen traktörün altında kalarak can verdi
Devrilen traktörün altında kalarak can verdi
Devrilen traktörün altında kalarak can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN GÖÇMEZ

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