Manisa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
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Manisa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Manisa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Kula ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Kula ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Topuzdamları Mahallesi'nden ilçe merkezine giden Akif Yıldırım (75) yönetimindeki 45 RP 786 plakalı traktör şarampole devrildi.

Yıldırım traktörün altında kaldı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Yıldırım'ın yaşamını kaybettiğini belirledi.

Yıldırım'ın cenazesi Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Manisa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Manisa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Manisa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Manisa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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