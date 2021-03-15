Devrilen traktörün altında kalan köylü öldü
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Devrilen traktörün altında kalan köylü öldü

15.03.2021 00:32 | Son Güncelleme: 15.03.2021 00:37
Devrilen traktörün altında kalan köylü öldü

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan Nurettin Demircan (45) hayatını kaybetti.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan Nurettin Demircan (45) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.15 sıralarında ilçeye bağlı kırsal Hamit Mahallesi'nde meydana geldi. Zeytin bahçesinden evine dönen Nurettin Demircan idaresindeki 17 DF 963 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimeyitini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan evli ve 3 çocuk Demircan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Demircan'ın cansız bedeni Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 


Devrilen traktörün altında kalan köylü öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış GEZİCİ

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