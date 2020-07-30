Devrilen traktörün altında kalan karı- koca öldü ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü Ömer Sağlam (56) ile eşi Halime Sağlam (48), hayatını kaybetti.

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü Ömer Sağlam (56) ile eşi Halime Sağlam (48), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Dudaş Mahallesi'nde meydana geldi. Eşiyle tarladan eve dönen Ömer Sağlam yönetimindeki 14 AL 157 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki Gol Deresine devrildi. Kazada traktörün altında kalan Ömer Sağlam ile yanındaki eşi Halime Sağlam olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine gelen jandarma ekipleri, olay yerinde incelemede bulundu.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA