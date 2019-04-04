Devrilen Traktörün Altında Kalan Eski Muhtar ve Eşi Öldü

UŞAK'ın Banaz ilçesinde yol kenarındaki tarlaya devrilen traktörün altında kalan eski muhtar Nadir Doğan (61) ile eşi Emine Doğan (60) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Reşadiye köyünde meydana geldi. Köyün eski muhtarlarından Nadir Doğan yönetimindeki 64 FC 253 plakalı traktörle tarlasından köye giderken direksiyon kontrolünü yitirdi. Kontrolden çıkan traktör, yol kenarındaki tarlaya devrilirken, Emine ve Nadir Doğan çifti, aracın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Nadir Doğan ile eşi Emine Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Doğan çiftinin cesetleri, otopsi için Uşak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - Uşak

Kaynak: DHA