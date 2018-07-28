Devrilen Traktörün Altında Kalan Ehliyetsiz Sürücü Öldü
Sivas'ın Ulaş ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu lise öğrencisi ehliyetsiz sürücü hayatını kaybetti.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu lise öğrencisi ehliyetsiz sürücü hayatını kaybetti.
Yenikarahisar Mahallesi'nden Geven mezrasına giden, Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Şevket Aktaş (17) idaresindeki 58 LC 301 plakalı traktör şarampole devrildi.
Kazada, traktör sürücüsü Aktaş, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Aktaş'ın cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna gönderildi.