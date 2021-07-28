Devrilen TIR'da yangın çıktı, araçta mahsur kalan sürücü yangında öldü
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Devrilen TIR'da yangın çıktı, araçta mahsur kalan sürücü yangında öldü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Selçuk ilçesinde, seyir halindeki TIR sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi.

İZMİR'in Selçuk ilçesinde, seyir halindeki TIR sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. Kaza sonrası yangın çıkan TIR'da mahsur kalan sürücü yanarak hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde İzmir-Aydın Otoyolu Halkapınar Mahallesi yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Şaban Kılıç idaresindeki 35 HD 3477 plakalı TIR, Aydın yönünden İzmir istikametine ilerlediği sırada, sürücü henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan TIR, savrularak yola devrildi. Kaza sonrası TIR'ın motor kısmında yangın çıktı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk eidldi. İtfaiye ekipleri, yanan TIR'a müdahale ederek yangını söndürdü. Polis ekipleri de 75. Yıl Selattin Tüneli'ni trafiğe kapattı. Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede, TIR'da mahsur kalan sürücü Şaban Kılıç'ın yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Kılıç'ın cansız bedeni incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. TIR'ın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Devrilen TIR'da yangın çıktı, araçta mahsur kalan sürücü yangında öldü
Devrilen TIR'da yangın çıktı, araçta mahsur kalan sürücü yangında öldü
Devrilen TIR'da yangın çıktı, araçta mahsur kalan sürücü yangında öldü
Devrilen TIR'da yangın çıktı, araçta mahsur kalan sürücü yangında öldü
Devrilen TIR'da yangın çıktı, araçta mahsur kalan sürücü yangında öldü
Devrilen TIR'da yangın çıktı, araçta mahsur kalan sürücü yangında öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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