Devrilen otomobilin sürücüsü polis memuru hayatını kaybetti
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Devrilen otomobilin sürücüsü polis memuru hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü polis memuru hayatını kaybetti.

21.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:33
Devrilen otomobilin sürücüsü polis memuru hayatını kaybetti

'nin ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü memuru hayatını kaybetti.

Polis memuru Erdem Köklemez (27) idaresindeki 07 ADK 172 plakalı otomobil, Cemalpaşa Mahallesi Kamil Kara Bulvarı'nda devrildi.

Yaralanan Köklemez, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis memurunun cesedi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğünde görevli Köklemez'in, memleketi Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine gittiği sırada kaza yaptığı öğrenildi.

Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Devrilen otomobilin sürücüsü polis memuru hayatını kaybetti
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