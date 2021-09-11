Devrilen motosikletteki baba- kız yaralandı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yolun karşıma geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için manevra yapınca devrilen motosikletin sürücüsü İbrahim Yıldırım ile yanındaki kızı Cemre yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Yıldırım yönetimindeki 31 SJ 728 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için manevra yaptı. Yıldırım'ın kontrolünü kaybettiği motosiklet devrildi. Kazada, İbrahim Yıldırım ile arkasında oturan kızı Cemre yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla baba- kız İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.