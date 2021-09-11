Devrilen motosikletteki baba- kız yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Devrilen motosikletteki baba- kız yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Haberler | Güncel
Devrilen motosikletteki baba- kız yaralandı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yolun karşıma geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için manevra yapınca devrilen motosikletin sürücüsü İbrahim Yıldırım ile yanındaki kızı Cemre yaralandı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yolun karşıma geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için manevra yapınca devrilen motosikletin sürücüsü İbrahim Yıldırım ile yanındaki kızı Cemre yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Yıldırım yönetimindeki 31 SJ 728 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için manevra yaptı. Yıldırım'ın kontrolünü kaybettiği motosiklet devrildi. Kazada, İbrahim Yıldırım ile arkasında oturan kızı Cemre yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla baba- kız İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Devrilen motosikletteki baba- kız yaralandı

Devrilen motosikletteki baba- kız yaralandı

Devrilen motosikletteki baba- kız yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Recep Tayyip Erdoğan İbrahim Altay Süleyman Soylu
Magazin Ece Üner Haluk Levent Derya Baykal Mehmet Ali Erbil
Spor Marcao Max Meyer Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Salih Ayhan Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Devrilen motosikletteki baba- kız yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 15:46:50. #1.17#