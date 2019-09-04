Devrilen motosikletin sürücüsü öldü

04.09.2019 17:58

Aksaray'ın Eskil ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Önder Bozgöz'ün (31) kullandığı plakasız motosiklet, Eskil-Eşmekaya kara yolunun 5. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, sürücü Bozgöz'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Bozgöz'ün cenazesi kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Kaynak: AA