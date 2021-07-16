Son dakika haberleri: Kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri: Kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletteki sürücüsü hayatını kaybetti.

Kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletteki sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Ağckişi mevkiinde 37 yaşındaki İhsan Şenol yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Şenol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Taşköprü ilçesinde esnaflık yaptığı öğrenilen İhsan Şenol'un cansız bedeni yapılan inceleme sonrası morga kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Son dakika haberleri: Kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Akif Doğan

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