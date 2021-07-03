DEVRİLEN KAMYONETTE SIKIŞAN YOLCUYU İTFAİYE KURTARDI

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonette sıkışan Hasan Türkoğlu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonette sıkışan Hasan Türkoğlu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Zonguldak-Ereğli Karayolu'nun Ören mevkiinde meydana geldi. Tolga Tiper yönetimindeki 67 LZ 829 plakalı kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Devrilen araçta bulunan sürücü Tolga Tiper, kazadan yara almadan kurtuldu. Kamyonette yolcu olarak bulunan Hasan Türkoğlu ise yaralandı. Kamyonette sıkışan Türkoğlu için Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Türkoğlu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Tolga Tiper, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı