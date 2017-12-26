Devrilen İplik Yüklü Kamyon Karayolunu Kapattı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde devrilen iplik kamyonunun sürücüsü yaralanırken, kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.



Alınan bilgiye göre, D-650 Karayolu'nda Adapazarı yönüne giden İbrahim Orta idaresindeki 32 PP 905 plakalı iplik yüklü kamyon, Ali Fuat Paşa mevkisinde virajı alamayarak devrildi.



Kazada hafif şekilde yaralanan Orta'ya, 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Kaza nedeniyle kamyon kasası yerinden çıkarken, iplik çuvalları yola düştü.



Yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan yol, kasa ve iplik çuvallarının kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.