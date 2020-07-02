Devrilen aracın sürücüsü ağır yaralandı
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Devrilen aracın sürücüsü ağır yaralandı

Gaziantep'te devrilen araçtaki sürücü ağır yaralandı.

02.07.2020 23:44 | Son Güncelleme: 02.07.2020 23:49

Gaziantep'te devrilen araçtaki sürücü ağır yaralandı.

Beykent Mahallesi 4 Nolu Cadde'de Abdulkadir Karakuş idaresindeki 06 FS 3349 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yaralı Karakuş, sıkıştığı yerden çıkarılarak, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralı Karakuş'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Devrilen aracın sürücüsü ağır yaralandı

Kaynak: AA

Manşet

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