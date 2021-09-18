Devrilen akülü motosikletteki yolcuya kamyonet çarptı: 1 ölü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Devrilen akülü motosikletteki yolcuya kamyonet çarptı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Devrilen akülü motosikletteki yolcuya kamyonet çarptı: 1 ölü

Konya'da akülü motosiklet ile seyir halindeyken park halindeki aracın açılan kapısına çarpmamak için manevra yapınca yola savrulan motosikletteki iki kardeşten biri kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Konya'da akülü motosiklet ile seyir halindeyken park halindeki aracın açılan kapısına çarpmamak için manevra yapınca yola savrulan motosikletteki iki kardeşten biri kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi İsmail Kaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir aracın sürücüsü caddede durarak inmek istediği sırada Ali El Ashap idaresindeki akülü motosiklet, aracın kapısına çarpmamak için sürücünün manevra yapmasıyla yola savruldu. Savrulan sürücü Ali El Ashap'ın kardeşi Muhammed El Ashap'a aynı yönden gelen M.A. idaresindeki 42 ALG 77 plakalı Iveco marka kamyonet çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde sürücü Ali El Ashap'ın yara almadığı kardeşinin ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından kazada hayatını kaybeden Muhammed El Ashap'ın cenazesi Konya Numune Hastanesi morguna kaldırılırken, kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polisin aracın kapısını açan ve daha sonra olay yerinden kaçan sürücünün belirlenmesi için çalışma başlattığı öğrenildi.

Kaza anını anlatan market işletmecisi İsmail Şimşek, "Kamyonet ile motorlu yan yana giderken, şurada bir tane minibüs vardı o kapısını açmış. Motor hakimiyetini kaybedip kamyonun altına giriyor. Benim ricam şu ortaya yapılan yer kaldırılsın burada gelen araçlar sıkışıyor ve kaza oluyor. Buraya bir kasis yapılabilir hızlı gelenler oluyor veya sürekli radar atılmasını istiyoruz" dedi. - KONYA

Devrilen akülü motosikletteki yolcuya kamyonet çarptı: 1 ölü

Devrilen akülü motosikletteki yolcuya kamyonet çarptı: 1 ölü

Devrilen akülü motosikletteki yolcuya kamyonet çarptı: 1 ölü

Devrilen akülü motosikletteki yolcuya kamyonet çarptı: 1 ölü

Devrilen akülü motosikletteki yolcuya kamyonet çarptı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
2 çocukları ağır yaralandı! Evlilik yıl dönümlerini kutlamaya giden çift, kazada öldü

2 çocukları ağır yaralandı! Evlilik yıl dönümlerini kutlamaya giden çift, kazada öldü

 Otomobil takla attı, otoyolda can pazarı yaşandı: 2 ölü, 2 yaralı

Otomobil takla attı, otoyolda can pazarı yaşandı: 2 ölü, 2 yaralı

 Otomobil yön levhasına ok gibi saplandı! Sürücü yaşam mücadelesi veriyor

Otomobil yön levhasına ok gibi saplandı! Sürücü yaşam mücadelesi veriyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tunç Soyer Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülşen Bensu Soral Kylie Jenner Berfu Yenenler
Spor Şenol Güneş Muslera Mesut Özil Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Vahap Seçer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Devrilen akülü motosikletteki yolcuya kamyonet çarptı: 1 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 20:22:23. #1.17#