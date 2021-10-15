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Devri sabık nedir? Devri sabık yaratmak ne demek?

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Devri sabık nedir? Devri sabık yaratmak ne demek?

Devri sabık kelimesinin anlamı son zamanlarda sıkça araştırılıyor. Anlamını bilmeyenler tarafından araştırılan devr-i sabık kelimesinin anlamı merak ediliyor. Peki, Devri sabık nedir? Devri sabık yaratmak ne demek?

Devr-i sabık kelimesi gündem oldu. Kelimenin anlamını merak edenler ve bilmeyenler araştırmaya başladı. Devr-i sabık kelimesi aynı zamanda devr-i sabık yaratmak olarak da kullanılıyor. Peki, Devri sabık nedir? Devri sabık yaratmak ne demek? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DEVRİ SABIK NEDİR?

Devr-i sabık, Türk siyasetinde genellikle, çok partili döneme geçilmesiyle birlikte 1950 genel seçimleri'nde iktidara gelen Demokrat Parti'nin kendinden önceki 23 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi dönemine yönelik "devr-i sabık yaratmayacağız" açıklaması ile bilinir.

Devr-i sabık, kendisinden önceki iktidarın, dönemini sorgulaması, hesap sorması vb. anlamlarında kullanılır.

DEVRİ SABIK YARATMAK NE DEMEK?

Devr-i sabık yaratmak, Türkiye Siyasi Tarihi'nde yeni gelen yönetimin, kendinden önceki dönemi sorgulaması, hesap sorması, vb. anlamında kullanılan ifadeye denir. Bu kavram ikinci meşrutiyet sonrası yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.

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