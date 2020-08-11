Devrek Belediye Başkanı'ndan vaka artışı tepkisi: Çalın, oynayın, tepinin
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Devrek Belediye Başkanı'ndan vaka artışı tepkisi: Çalın, oynayın, tepinin

ZONGULDAK Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, 1-9 Ağustos tarihlerinde 52 kişinin koronavirüse yakalandığını belirterek, sosyal medya hesabından, "Çalın, oynayın, tepinin, bol bol toplanıp kalabalıklar halinde dualar edin, kucaklaşın, birbirinizi öpüp koklayın, bol bol tokalaşın, dip...

Devrek Belediye Başkanı'ndan vaka artışı tepkisi: Çalın, oynayın, tepinin
11.08.2020 17:50 | Son Güncelleme: 11.08.2020 17:53

ZONGULDAK Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, 1-9 Ağustos tarihlerinde 52 kişinin koronavirüse yakalandığını belirterek, sosyal medya hesabından, "Çalın, oynayın, tepinin, bol bol toplanıp kalabalıklar halinde dualar edin, kucaklaşın, birbirinizi öpüp koklayın, bol bol tokalaşın, dip dibe bankalardan para çekin, alışveriş yaparken üst üste çıkın. Size bir şey olmaz" açıklamasında bulundu.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, sosyal medyadan yaptığı açıklamada ilçede son günlerde vaka artışları yaşandığını belirtti. Pandemi sürecinin ilk zamanlarında sıfır vakayla geçirildiğini ifade eden Bozkurt, "Pandemi sürecinde sıfır vaka ile geçtiğimiz süreçten sonra normalleşme sürecine geçişten bugüne kadar Covid-19 sebebiyle izlemeye alınan vatandaş sayımız 449, sonuçları pozitif çıkan vatandaş sayımız 148, sadece 1-9 ağustos tarihleri arasında yani 9 gündeki pozitif vakamız 52 (ilimizde en yüksek rakamdır) olarak sonuçlanmıştır" dedi.

'ÇALIN OYNAYIN, SİZE BİRŞEY OLMAZ'Devletin ve belediye olarak kendilerinin denetimler yaptığını ve defalarca uyarılarda bulunduğunu ifade eden Bozkurt, şu açıklamayı yaptı: "Devletimiz ve bizler denetim yaparken, Sağlık ve İçişleri bakanlıklarımız defalarca uyarılar, açıklamalar yaparken sizler çalın oynayın, tepinin, bol bol toplanıp kalabalıklar halinde dualar edin, kucaklaşın, birbirinizi öpüp koklayın, bol bol tokalaşın, dip dibe bankalardan para çekin, alışveriş yaparken üst üste çıkın. Size bir şey olmaz."

Kaynak: DHA

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