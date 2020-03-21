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Adana

Devletin "Evde Kal" uyarısına uymayan yaşlı adam: "Evden gidin diyorlar, ne yapalım, karakolluk mu...

Devletin "Evde Kal" uyarısına uymayan yaşlı adam: "Evden gidin diyorlar, ne yapalım, karakolluk mu olalım" Tüm dünyada görülen korona virüs önlemleri kapsamında devletin 'evde kal' uyarısına rağmen Adanalı yaşlılar güneşli havada yine parklara akın etti.

21.03.2020 18:33 | Son Güncelleme: 21.03.2020 18:35

Devletin "Evde Kal" uyarısına uymayan yaşlı adam: "Evden gidin diyorlar, ne yapalım, karakolluk mu olalım"

ADANA - Tüm dünyada görülen korona virüs önlemleri kapsamında devletin 'evde kal' uyarısına rağmen Adanalı yaşlılar güneşli havada yine parklara akın etti. Evde kalmasını istemeyen eşiyle tartıştığını söyleyen yaşlı adam da, parkta arkadaşlarıyla sohbet ederek vaktini geçirdiğini dile getirdi. Bazı yaşlılar ise halk ekmek büfesi önünde kuyruğuna girerek saatlerce sıra bekledi.

Dünya genelinde yaşanan Korona virüsü salgını nedeniyle ülke genelinde toplu alanların kapatılması kararı alındı. Devlet, ülke genelindeki yaşlılara da evden çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Ancak Yüreğir ilçesindeki yaşlı vatandaşlar bugün öğle saatlerinde güneşli havayı da fırsat bilerek evde durmayıp parklara gitti. Bazı yaşlılar ise Adana Büyükşehir Belediyesi'nin halk ekmek satış kuyruğuna girerek saatlerce sıra bekledi.

Parklara giden yaşlılardan bazılarının maske takarak kendisini koruduğu görülürken bazı yaşlıların ise herhangi bir koruyucu önlem almadan oturduğu görüldü. Yaşlılardan birinin de eşiyle evde tartıştığı ve eşinin evden kovduğu için parka geldiği öğrenildi.

"Mecburen geldik"

Ekmek sırası beklerken İHA muhabirine konuşan Emine Sarımura, "Burada sıra bekliyoruz ne yapalım. Ekmeğe geliyoruz yoksa çıkmıyoruz" diye konuştu.

63 yaşında sırada bekleyen Mevlüt Çetin, "Mecburen geldik. Ekmeği mecburiyetten alıyoruz. Ucuz ve temiz diye" dedi.

"Önce sağlık"

Maske takarak parka gelen Mehmet Aydoğdu ise "Önce sağlık. Ben evden ilaç almak için çıktım. İlacımı aldım arkadaşlarla oturuyorum şimdi sonrasında eve geçeceğim. Elimizi yıkıyoruz, maskemizi takıp önlem alıyoruz" şeklinde konuştu.

Eşiyle evde tartışan ve eşi evden kovan bir vatandaşsa, "Ne yapalım mecburen çıkıyoruz. Evden gidin diyorlar. Ne yapacağız karakolluk mu olalım. Kaçıyoruz mecburen" dedi.

Devletin 'Evde Kal' uyarısına uymayan yaşlı adam: 'Evden gidin diyorlar, ne yapalım, karakolluk mu...

Kaynak: İHA

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Devletin "Evde Kal" uyarısına uymayan yaşlı adam: "Evden gidin diyorlar, ne yapalım, karakolluk mu...

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