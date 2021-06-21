Devlet Tiyatroları 11. Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Devlet Tiyatroları 11. Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali başladı

Devlet Tiyatroları 11. Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali başladı
Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci - Haberler | Kültür Sanat

"Devlet Tiyatroları 11. Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali" başladı.

"Devlet Tiyatroları 11. Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali" başladı.

Türkiye'nin tarihi sanatsal dokusunu uluslararası bir platformda paylaşmayı hedefleyen festival, Antalya Haşim İşcan Kültür Merkezi önünde kurulan açık hava sahnesinde perdelerini açtı.

Festival, Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Anna Karenina" adlı tiyatro oyunuyla seyirciyle buluştu.

Bir dünya klasiği olan oyunun dekor ve ışık tasarımı Kerem Çetinel, kostüm tasarımı Esra Selah, dans düzeni Aslı Güneş Sümer, müzikleri ise Ekin Eti tarafından yapıldı.

Festival kapsamında İspanya'dan Kulunka Tiyatrosu "Yalnızlar", Kazakistan'dan Makhambet Kazak Akademik Dram Tiyatrosu "Yalnızlık", Diyarbakır Devlet Tiyatrosu "Kürk Mantolu Madonna" oyunu ile sanatseverlerle buluşacak.

Festival 1 Temmuz'da sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Angela Merkel Süleyman Soylu Emmanuel Macron Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Bergen Merve Dizdar Hande Ataizi Kaan Yıldırım
Spor Ozan Tufan Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Devlet Tiyatroları 11. Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 22:33:41. #1.14#

title