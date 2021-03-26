Devlet sanatçısı Murat Çobanoğlu, vefatının 16. yılında Kars'taki mezarı başında anıldı
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Devlet sanatçısı Murat Çobanoğlu, vefatının 16. yılında Kars'taki mezarı başında anıldı

Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel
Devlet sanatçısı Murat Çobanoğlu, vefatının 16. yılında Kars'taki mezarı başında anıldı

Devlet sanatçısı aşık Murat Çobanoğlu için vefatının 16. yılında Kars'taki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Devlet sanatçısı aşık Murat Çobanoğlu için vefatının 16. yılında Kars'taki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Asri Mezarlık'taki anma programında, Kuran-ı Kerim ve duaların okunmasının ardından, katılımcılar Çobanoğlu'nun kabrine karanfil bıraktı.

Kafkas Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı Adem Balkaya, burada yaptığı konuşmada, Çobanoğlu'na rahmet dileyerek, "Bugün halen Kars'ta, Erzurum'da aşıklar varsa bu, büyük oranda Erzurum'da Sümmani, Reyhani geleneğine, Kars'ta da Aşık Şenlik, onun çırağı Gülistan, ondan gelen Murat Çobanoğlu, Şeref Taşlıova gibi büyük ustalara bağlı." dedi.

Programa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, Aşık Murat Çobanoğlu Aşıkları Koruma Derneği Başkanı Mahmut Karataş, Karslı aşıklar ile bazı vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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