Devlet Kuşu filmi konusu nedir? Devlet Kuşu oyuncuları ve Devlet Kuşu özeti!
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Devlet Kuşu filmi konusu nedir? Devlet Kuşu oyuncuları ve Devlet Kuşu özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Devlet Kuşu filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Devlet Kuşu konusu, Devlet Kuşu özeti ve Devlet Kuşu oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Devlet Kuşu filminin detayları…

Devlet Kuşu filmi konusu nedir? Devlet Kuşu oyuncuları ve Devlet Kuşu özeti!
07.07.2020 09:59 | Son Güncelleme: 07.07.2020 10:03

İzleyenleri ekrana bağlayan Recep İvedik 3 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Devlet Kuşu filmini izleyecek olanların merak ettiği Devlet Kuşu konusu nedir, Devlet Kuşu oyuncuları kimler ve Devlet Kuşu özeti gibi konuları inceliyoruz.

DEVLET KUŞU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mustafa (Kemal Sunal), yoksul bir halk çocuğudur. Gecekondu mahallesinde apartman dairesi yaptırmaya gelen milyoner bir iş adamının şımarık kızı Hülya (Serpil Çakmaklı), Mustafa'ya ilgi duyar. Yoksulluk içinde olan ailesini kurtarmak için, böyle bir zengin kızıyla evlenmeyi düşünür önceleri Mustafa. Ama sonunda ulaştığı çevreden kopamayan genç adam, mahallesindeki sevdiği Aynur'a (Mehtap Ar) döner. Notlar : İkinci çevirim olan bu filmi, Memduh Ün, daha önceki yıllarda (1961) 'Avare Mustafa' adıyla yönetti.

DEVLET KUŞU OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Memduh Ün

Senaryo: Memduh Ün ,Orhan Aksoy ,Bülent Oran

Oyuncular: Mehtap Ar, Yadigar Ejder, Yadigar Ejder, Bülent Kayabaş, Kemal Sunal

Filmin Türü: Drama, Komedi,

Orijinal Adı: Devlet Kuşu

Yapım Yılı: 1980

Yapım Ülkesi: Türkiye

Filmin Süresi: 74 dk.

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