İstanbul Havalimanı'nda seferler saat 13: 00'e kadar yapılamayacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul Havalimanı'nda seferler saat 13: 00'e kadar yapılamayacak

İstanbul Havalimanı'nda seferler saat 13: 00'e kadar yapılamayacak
AA / İzzet Taşkıran - Haberler | Güncel

İstanbul Havalimanı pistlerindeki kapalılık durumu yarın saat 13: 00'e kadar uzatıldı.

İstanbul Havalimanı pistlerindeki kapalılık durumu yarın saat 13: 00'e kadar uzatıldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DMHİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, ??????? Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi nedeniyle İstanbul Havalimanı pistlerine uçak iniş kalkışı yapılmayacak olup, kapalılık durumu 25 Ocak saat 13: 00'a kadar uzatılmıştır." ifadelerini kullandı.

AA / İzzet Taşkıran - Son Dakika Haberleri

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, İstanbul Havalimanı, Hüseyin Keskin, Twitter, Yerel, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title