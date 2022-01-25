İstanbul Havalimanı'nda seferler saat 13: 00'e kadar yapılamayacak

İstanbul Havalimanı pistlerindeki kapalılık durumu yarın saat 13: 00'e kadar uzatıldı.

İstanbul Havalimanı pistlerindeki kapalılık durumu yarın saat 13: 00'e kadar uzatıldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DMHİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, ??????? Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi nedeniyle İstanbul Havalimanı pistlerine uçak iniş kalkışı yapılmayacak olup, kapalılık durumu 25 Ocak saat 13: 00'a kadar uzatılmıştır." ifadelerini kullandı.