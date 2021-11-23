DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ENES ÇAKMAK, VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN'I ZİYARET ETTİ

ŞIRNAK (Habermetre) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdür Yardımcısı Enes Çakmak, Valimiz Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

Çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunulan ziyarete Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürü Şükrü Benek de iştirak etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet