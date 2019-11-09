'Devlet Gerekli ve Yeterli Düzenlemeleri Yapmıyor'
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Melih Yalçın da yenilenebilir bir enerji kaynağı olmasına rağmen jeotermalin de çevreye zarar veren etkileri olduğunu söyledi.
09.11.2019 11:46 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:46
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Melih Yalçın da yenilenebilir bir enerji kaynağı olmasına rağmen jeotermalin de çevreye zarar veren etkileri olduğunu söyledi
Kaynak: DailyMotion.com
Haber Videosu: 'Devlet Gerekli ve Yeterli Düzenlemeleri Yapmıyor'