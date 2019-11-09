'Devlet Gerekli ve Yeterli Düzenlemeleri Yapmıyor'

09.11.2019 11:46 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:46

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Melih Yalçın da yenilenebilir bir enerji kaynağı olmasına rağmen jeotermalin de çevreye zarar veren etkileri olduğunu söyledi