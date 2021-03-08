Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti
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Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti

08.03.2021 13:39 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:10

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çalışma odasında çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Gençlik fotoğraflarının yanı başında durduğu odada iki tane de ufak dambıl yer alıyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, genel merkez binasındaki çalışma odasında çekilen yeni bir fotoğrafı paylaşıldı. MHP Lideri'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek tarafından paylaşılan fotoğrafta, odadaki ayrıntılar dikkatlerden kaçmadı.

KOLONYA, DAMBIL VE GENÇLİK FOTOĞRAFLARI

Koronavirüs tehlikesine karşı masasında limon kolonyası bulunduran Devlet Bahçeli'nin hemen arkasında iki adet dambılın olduğu görüldü. Yıldıray Çiçek'in "Medyada Düşürülmüş Maskeler" kitabını okuyan Devlet Bahçeli'nin çalışma masasının yanında bazı gençlik fotoğrafları da var.

Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Gençlik fotoğrafları ve iki ufak dambıl dikkat çekti
Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti
Haber Yorumları (5)
BİZE HER YER...: Hiç kitap okuyan insanların kitap okuyormuş gibi kendini gösterme merakı içinde olan bir okuyan olmaz var sa o okuyan değildir
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BİZE HER YER...: Kitap okuyorum gibi Çek :)))
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KIZILELMA: ALLAH ÖMRÜNE BEREKET DAVANA DESTEK VERSİN KOCA REİS
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