Devlet Bahçeli'den HDP'li vekile sert sözler: O alçağın vekilliği düşürülmeli
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Devlet Bahçeli'den HDP'li vekile sert sözler: O alçağın vekilliği düşürülmeli

Tecavüz skandalıyla gündeme gelen HDP Milletvekili Tuma Çelik ile ilgili konuşan Devlet Bahçeli, "O alçağın vekilliği düşürülmeli, yargı önünde hesap vermeli" sözlerini kullandı.

Devlet Bahçeli'den HDP'li vekile sert sözler: O alçağın vekilliği düşürülmeli
22.07.2020 16:06 | Son Güncelleme: 22.07.2020 16:10

MHP Lideri Bahçeli adı tecavüz skandalına karışan HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında sert ifadeler kullandı. Bahçeli, Çelik'in vekilliğinin düşürülerek yargı önünde hesap vermesi gerektiğini ifade etti.

DEVLET BAHÇELİ'DEN HDP'Lİ VEKİLE SERT SÖZLER!

Konuk olduğu televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'e sert sözlerle yüklendi. İsmi tecavüz skandalına karışan Çelik'in yargı önünde hesap vermesi gerektiğini belirten Bahçeli, "Bu tecavüz yeni değil. Üzeri örtülmüş. Mağdure tehdit ve şantajlarla sindirilmek istenmiş. Konu gündeme düşünce HDP tutuştu, telaşlandı. Tepkileri en aza çekmek için ihraç kartını devreye soktu. Tecavüz faili alçağın sadece milletvekilliği dokunulmazlığı değil, milletvekilliği de düşürülmeli. Sonra da yargı önünde hesap vermeli. Kadınları, çocukları, gençleri bunlardan uzak tutmak mecburiyet. Bebek katillerinin siyasi uzantılarının kadın düşmanı oldukları, masumlara kıydıkları bir kez daha netleşti" ifadelerini kullandı.

PINAR GÜLTEKİN AÇIKLAMASI

Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Üzüntümüz çok büyük. Yüreğim sızlıyor. Pınar evladımıza Allah'tan rahmet diliyor, ailesine sabır ve başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Kadınlara uzanan melamet elleri, melanet emelleri tüm gücümle lanetliyorum. Pınar evladımızın katilinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun eksiksiz ve tam olarak uygulanması lazım. Kadın cinayetlerine sıfır tolerans göstermeliyiz. Bu meselenin ağırdan alınacak hiçbir yanı yok. Bir mazlumun katledilmedi aynı zamanda medeniyetimize, kültürümüze, inancımıza, insanlık değerlerimize büyük bir saldırıdır. Kadınlara yönelik şiddet ve cinayet vakalarının artış göstermesi toplumsal huzurumuzu boğazlıyor" dedi.

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