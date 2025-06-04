Devin Özek kimdir? Devin Özek kaç yaşında, nereli?

Türkiye'de spor kamuoyunun yakından tanımaya başladığı Devin Özek, hem futbolcu geçmişi hem de Avrupa'daki yöneticilik kariyeriyle dikkat çekiyor. Fenerbahçe ile adının anılması sonrası, Devin Özek'in biyografisi meraklı gözlerle takip edilmeye başlandı. Peki, Devin Özek kimdir, hangi takımlarda çalıştı ve hangi görevlerde bulundu? İşte tüm detaylarıyla Devin Özek'in hayatı…

DEVİN ÖZEK KİMDİR?

Devin Özek, 20 Mart 1995 tarihinde Almanya'nın Münih şehrinde doğmuş, Türk bir baba ve Alman bir annenin çocuğudur. 2025 yılı itibarıyla 30 yaşındadır.

Genç yaşlarda futbola ilgi duyan Özek, Almanya'nın alt liglerinde futbolculuk kariyerine başlamış, ancak 2016 yılında henüz 21 yaşındayken profesyonel futbolculuk kariyerine son vererek futbolun idari alanına yönelmiştir.

Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra, 2017 yılında Simon Rolfes'in sahibi olduğu Rolfes & Elsässer şirketinde Scout ve Futbol Kariyeri Yöneticisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2021 yılında Bayer Leverkusen'de görev almış, önce scout olarak çalışmış, ardından Uluslararası İlişkiler Sorumlusu görevini üstlenmiştir. 2022 yazında, Leverkusen'in sportif direktörü Simon Rolfes'in yardımcısı olarak atanmış ve A Takım Futbol Direktör Yardımcısı görevine getirilmiştir.

Devin Özek, 4 Haziran 2025 tarihinde Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü olarak göreve başlamıştır.