Develili şehidin ismi sokakta yaşatılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Develili şehidin ismi sokakta yaşatılacak

Develili şehidin ismi sokakta yaşatılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. 28 gündem maddesinin oylanarak karara bağlandığı mecliste, Develi şehidi Taha Uluçay'ın isminin bir sokağa verilmesi kararı da çıktı. Ayrıca mecliste, Yeraltı Çarşısı'nın elektrik tesisatlarının yenilenmesi, yangından korunma tesisatının, soğutma ve havalandırma tesisatlarının ve gerekli tamirat, inşaat işlerinin talebi de oy birliği ile kabul edildi.

Büyükşehir Belediyesi 2021 Yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantısı birinci birleşimi birinci oturumu, Kadir Has Kongre Merkezi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında yapıldı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, toplantıda 16 asıl, 12 ek gündem maddesi olmak üzere 28 gündem maddesini müzakere ederek, ayrı ayrı karara bağladı.

Gündem maddeleri arasında yer alan 2019 yılında Adıyaman'da devriye sırasında hain PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Kayserili polis Taha Uluçay'ın isminin, memleketi Develi'de yaşatılması için meclise rapor sunuldu. Mecliste Develi İlçesi, Mustafa Asım Köksal Mahallesi 60. sokak isminin Şht. Taha Uluçay Sokağı olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Raporu görüşüldü.

Başkan Büyükkılıç, şehidimize ve şahsında tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyerek komisyon raporunun kabulünü meclis üyelerinin oylarına sundu. Meclis üyeleri, kararı oy birliği ile onayladı.

Mecliste, Cumhuriyet Meydanı Yeraltı Çarşısı'nın elektrik tesisatlarının yenilenmesi, yangından korunma tesisatının, soğutma ve havalandırma tesisatlarının ve gerekli tamirat, inşaat işlerinin talebi de görüşüldü. Talebin oy birliği ile kabul edilmesinin ardından konuşan Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:

"Yeraltı Çarşısı 40 yıllık geçmişi olan bir çarşımız, Ahi ahlakı ile ahlaklanmış oradaki esnaflarımız yüz akımızdır. Onların bir beklentileri vardı, burada havalandırma, iklimlendirme, itfaiye tesisatının yeterli olmadığı yenilenme, kameralarla gerekli donanımını sağlama ve aydınlatma da dahil bütün bunları içeren 10 milyon TL'lik bir bütçe ile orada bir çalışma yapıyoruz. Buradaki dükkanların bir kısmı Büyükşehir Belediyemize bir kısmı da Milli Emlak'ımıza, hazineye ait. Bizim buradaki yaptığımız çalışmaların mülk sahipleri tarafından karşılanması bağlamında sizden talepte bulunuyoruz. Amacımız oradaki esnafa yük getirmemek, çarşı bizim, dükkanlar bizim, esnaflarımızı seviyoruz, onlar da meclisimize teşekkür ediyor, dua ediyor. Kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum."

Meclis üyelerinin talep ve görüşlerini de dinleyen Başkan Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Develili şehidin ismi sokakta yaşatılacak
Develili şehidin ismi sokakta yaşatılacak
Develili şehidin ismi sokakta yaşatılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tolga Akış Şeyma Subaşı Zeynep Bastık Melisa Döngel
Spor Şenol Güneş Alper Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Develili şehidin ismi sokakta yaşatılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 16:40:01. #1.15#

title