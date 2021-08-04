Develi'de ücretsiz BESYO kursları için kayıtlar başladı
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Develi'de ücretsiz BESYO kursları için kayıtlar başladı

Develi'de ücretsiz BESYO kursları için kayıtlar başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Develi'de BESYO sınavlarına hazırlanan dar gelirli gençlerin bireysel kapasitelerini geliştirip sınavlarda başarı sağlaması amacıyla Develi Kaymakamlığı, Develi Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Öksüt Madencilik arasında imzalanan protokolle BESYO Eğitim Akademisi Hazırlık Kursu...

Develi'de BESYO sınavlarına hazırlanan dar gelirli gençlerin bireysel kapasitelerini geliştirip sınavlarda başarı sağlaması amacıyla Develi Kaymakamlığı, Develi Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Öksüt Madencilik arasında imzalanan protokolle BESYO Eğitim Akademisi Hazırlık Kursu için kayıtlar başladı.

Faaliyete geçirilen protokolle BESYO sınavlarında başarılı olmak için antrenör ve ekipman desteğinden, moral motivasyon desteğine kadar her şeyin düşünüldüğünü belirten veli Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; "Dar gelirli gençlerimizin meslek edinmesi ve sevecekleri işi yapmasına imkan sağlayan böylesi güzel bir projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, genç kardeşlerimize de başarılar diliyorum" açıklamalarında bulundu.

BESYO Eğitim Akademisi için kayıtlar 4-11 Ağustos tarihleri arasında ilçe stadında bulunan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne yapılacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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