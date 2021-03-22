Develi'de afet ve acil toplanma alanları belirlendi
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Develi'de afet ve acil toplanma alanları belirlendi

22.03.2021 17:02 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:31
Develi'de afet ve acil toplanma alanları belirlendi

Develi Belediyesi tarafından 15 farklı noktaya 'Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı' oluşturuldu ve toplanma alanı levhalarının dikim işlemleri de tamamlandı.

Develi Belediyesi tarafından 15 farklı noktaya 'Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı' oluşturuldu ve toplanma alanı levhalarının dikim işlemleri de tamamlandı.

Belirlenen bu yerler, afet sonrasında veya herhangi bir tehlike anında vatandaşlar tarafından acil toplanma alanı olarak kullanabilecek. Deprem sonrası artçı sarsıntılar devam edeceğinden, yetkililerin 'Evinize Girebilirsiniz' talimatı verilene kadar bu alanlarda bulunulması önem arz ediyor. Ayrıca vatandaşlar e-devlet hizmetini kullanarak 'Acil Toplanma Alanı'nın sorgulanması halinde mahallesinde bulunan toplanma alanlarını öğrenebilecek. Ayrıca tabela üzerinde bulunan karekod yardımı ile de toplanma alanı hakkında da bilgi sahibi olabilecekler. Toplamda 15 adet olan "Develi Toplanma Alanı"nın listesi şöyle;

Muammer Kocatürk İÖO - Yeni Mahalle

Cumartesi Pazarı - Harman Mahallesi

Ahmed İslamoğlu AİHL - Harman Mahallesi

M. Akif Ersoy Mahallesi Park - Harman Mahallesi

Ahmet Adaçoğlu Park - Y. Fenese Mahallesi

Fatih İÖO - Fatih Mahallesi

Develi Meydan Park - İbrahimağa Mahallesi

Cesarettin Kocatürk İÖO - Yeni Mahalle

Develi Stadyum - İbrahimağa Mahallesi

Turan Köylüoğlu İÖO - Yeni Mahalle

Muhsin Yazıcıoğlu Park - Aşağı Everek Mahallesi

75. Yıl Saray Halı İÖO - Güney Aşağı Mahallesi

100 Evler İlköğretim Okulu ve Park - 100 Evler Mahallesi

Saray Halı İÖO - Güney Aşağı Mahallesi

Merkez Selçuk İÖO - Yedek Mahallesi - KAYSERİ

Develi'de afet ve acil toplanma alanları belirlendi
Develi'de afet ve acil toplanma alanları belirlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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