Develi'de 897 kişinin aylığı evlerinde teslim edildi
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Develi'de 897 kişinin aylığı evlerinde teslim edildi

Develi Kaymakamı Murat Duru, ilçede 897 kişinin yaşlılık ve engellilik aylığının evlerinde teslim edildiğini açıkladı.

Develi'de 897 kişinin aylığı evlerinde teslim edildi
06.06.2020 17:04 | Son Güncelleme: 06.06.2020 17:07

Develi Kaymakamı Murat Duru, ilçede 897 kişinin yaşlılık ve engellilik aylığının evlerinde teslim edildiğini açıkladı.

Develi Kaymakamı Murat Duru; "T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından karşılanan 2022 yaşlılık ve engellilik aylığını kaymakamlığımız koordinesinde polisimiz ve jandarmamız PTT görevlilerimizle beraber 897 vatandaşımıza evlerinde teslim etti" dedi.

Kaymakam Duru, "Polisimize, jandarmamıza ve PTT görevlilerimize canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Ellerine ve emeklerine sağlık. Allah devletimizi ve milletimizi ebed müddet var eylesin inşallah" ifadesinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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