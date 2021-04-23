Develi'de 23 Nisan coşkusu yaşandı

Milli iradenin ve egemenliğin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 101. yıl dönümü, Develi Cumhuriyet Meydanında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çelenk sunma töreniyle anıldı.

Milli iradenin ve egemenliğin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 101. yıl dönümü, Develi Cumhuriyet Meydanında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çelenk sunma töreniyle anıldı.

Tüm dünyayla birlikle Türkiye'yi de etkisi altına alan Covid-19 salgını gölgesinde geçen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, İlçe Milli Eğitim Müdür Murat Toprak'ın Atatürk anıtına çelenk sunmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Çelenk sunma programını hazırlayan Şehit Topçu Üsteğmen Hasan Şahan İlkokulu Müdürü Mustafa Kartın'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından program sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı