Develi Belediyesi 2 kilometre bisiklet yolu yaptı

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, ilçenin en önemli caddelerini kapsayan hatta 2 kilometrelik bisiklet yolu yaptıklarını açıkladı.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, ilçenin en önemli caddelerini kapsayan hatta 2 kilometrelik bisiklet yolu yaptıklarını açıkladı.

Cabbar, yaptığı yazılı açıklamaya göre, Develi Adalet Sarayı yanından Şehit Ömer Mavi Caddesine kadar olan Turan Sokak ve Enver Yolaç Caddesi boyunca toplamda 2 kilometre uzunluğundaki bisiklet yolunun yapımının tamamladığı belirtti.

Develi'de bisiklet kullanımının gitgide yaygınlaşmasından dolayı bisiklet sürücülerinin rahatlıkla pedal çevirecekleri bir yol yaptıklarını dile getiren Cabbar, şunları kaydetti:

"Çalışma öncesinde bisiklet yolunda temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları yapan ekipler daha sonra yolun boyanması, dubaların yerleştirilmesi ve işaretlerin çizilmesiyle gidiş-geliş şeklinde sadece bisiklet trafiğini sağlayacak yolun yapımı tamamladı. Artan sağlık ve trafik sorunlarını azaltmanın en kestirme ve sağlıklı yolu olan bisikletin ilçemizde daha da yaygınlaşmasına vesile olmasını, nezih bir şekilde tamamlanarak kullanıma hazır hale gelen yeni bisiklet yolunun hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil