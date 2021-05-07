Develi Belediyesi 2 kilometre bisiklet yolu yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Develi Belediyesi 2 kilometre bisiklet yolu yaptı

Develi Belediyesi 2 kilometre bisiklet yolu yaptı
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, ilçenin en önemli caddelerini kapsayan hatta 2 kilometrelik bisiklet yolu yaptıklarını açıkladı.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, ilçenin en önemli caddelerini kapsayan hatta 2 kilometrelik bisiklet yolu yaptıklarını açıkladı.

Cabbar, yaptığı yazılı açıklamaya göre, Develi Adalet Sarayı yanından Şehit Ömer Mavi Caddesine kadar olan Turan Sokak ve Enver Yolaç Caddesi boyunca toplamda 2 kilometre uzunluğundaki bisiklet yolunun yapımının tamamladığı belirtti.

Develi'de bisiklet kullanımının gitgide yaygınlaşmasından dolayı bisiklet sürücülerinin rahatlıkla pedal çevirecekleri bir yol yaptıklarını dile getiren Cabbar, şunları kaydetti:

"Çalışma öncesinde bisiklet yolunda temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları yapan ekipler daha sonra yolun boyanması, dubaların yerleştirilmesi ve işaretlerin çizilmesiyle gidiş-geliş şeklinde sadece bisiklet trafiğini sağlayacak yolun yapımı tamamladı. Artan sağlık ve trafik sorunlarını azaltmanın en kestirme ve sağlıklı yolu olan bisikletin ilçemizde daha da yaygınlaşmasına vesile olmasını, nezih bir şekilde tamamlanarak kullanıma hazır hale gelen yeni bisiklet yolunun hayırlı olmasını diliyorum."

Develi Belediyesi 2 kilometre bisiklet yolu yaptı
Develi Belediyesi 2 kilometre bisiklet yolu yaptı
Develi Belediyesi 2 kilometre bisiklet yolu yaptı
Develi Belediyesi 2 kilometre bisiklet yolu yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Ebru Yaşar Demet Akalın Aleyna Tilki Burak Sergen
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Develi Belediyesi 2 kilometre bisiklet yolu yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 18:21:11. #1.16#

title