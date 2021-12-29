Develi Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Haberler
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Develi Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Develi Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Develi Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında üç yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

KAYSERİ (İHA) - Develi Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında üç yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Hizmet-İş Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ile Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar arasında başkanlık makamında yapılan imza töreni ile işçilerin maaşlarında ve sosyal haklarında istenilen zammın yapıldığını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Toplu iş sözleşmesinin iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum. Belediyemizin başarısı çalışan arkadaşlarımızın başarısına bağlıdır. Bu hususta yaptığımız bu sözleşmenin personelimizin başarılarını artırmasını diliyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Develi Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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