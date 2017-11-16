Develi Belediye Eski Başkanı Tutuksuz Yargılanmak Üzere Serbest Bırakıldı

Kayseri'nin Develi ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)'na üye oldukları iddiasıyla aralarında eski belediye başkanı ve imar müdürünün olduğu 4'ü tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada eski Belediye Başkanı Recep Özkan ve 1 sanığın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar Recep Özkan, N. K., K. K., F. D., tutuksuz sanıklar F. Ç, M. K., M. Ç. ile avukatları hazır bulundu.



Develi Belediye eski Başkanı tutuklu sanık Recep Özkan, savunmasında, terör örgütü PDY'ye ile bir bağının bulunmadığını ve tahliyesini istediğini ifade etti.



Mahkeme heyeti verdiği ara karar ile tutuklu sanıklardan Recep Özkan ile N. K.'nin tahliyesine, K. K. ve F. D.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 10 Ocak 2018'e erteledi. - KAYSERİ