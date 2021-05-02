Develi Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde "Kardeş Okul Protokolü" İmzalandı
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Develi Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde "Kardeş Okul Protokolü" İmzalandı

Develi Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde 'Kardeş Okul Protokolü' İmzalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Başakşehir Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi arasında "Kardeş Okul Protokolü" imzalandı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Başakşehir Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi arasında "Kardeş Okul Protokolü" imzalandı.

Atılan protokol imzası kapsamında Başakşehir Akif İnan Anadolu İmam Lisesi Okul Müdürü Mehmet Lale ve Müdür Yardımcısı Yasin Boyraz, Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesine bisiklet hediye etti. Ayrıca Üsküdar Ali Fuat Başgil Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Tayfur Kozan'da destek olmak amacıyla bisiklet gönderdi.

Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi okul Müdürü Adem Gülhan yaptıkları destekler için Başakşehir Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Üsküdar Ali Fuat Başgil Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür ve Müdür yardımcılarına teşekkür etti. - KAYSERİ

Develi Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde 'Kardeş Okul Protokolü' İmzalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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