Deve Kuşu nasıl yazılır? Devekuşu mu, Deve kuşu mu? - Haberler
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Deve Kuşu nasıl yazılır? Devekuşu mu, Deve kuşu mu?

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Deve Kuşu nasıl yazılır? Devekuşu mu, Deve kuşu mu?

Deve kuşu nasıl yazılır? sorusu son dönemde merak edilmektedir. Afrika kökenli uçamayan kuş türleri arasında yer alan deve kuşunun nasıl yazıldığı son dönemde en çok merak edilen konular arasındadır. Deve Kuşu nasıl yazılır? Devekuşu mu, Deve kuşu mu?

Birçok kelime ve hayvan türlerinin yazılışı farklı olabiliyor. Bu bağlamda doğru anlamı ve yazılışı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Son dönemde yazılışı en çok merak edilen hayvan ise deve kuşu oldu. Vatandaşlar deve kuşu ile ilgili Deve Kuşu Nasıl yazılır? Devekuşu mu, Deve kuşu mu? sorularını aratmakta. Doğru yazılışı ise haberimizde.

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Afrika kökenli uçamayan kuş türlerinden birisidir. Struthio cinsinin yaşayan iki türünden biridir. Kuş türleri arasında en büyük yumurtaya sahip olan deve kuşuBeş ila elli arasında birey içeren göçebe sürüler hâlinde yaşarlar. Tehlike anında ya kendilerini toprağa uzanarak saklar ya da kaçarlar. Köşeye sıkıştıklarında güçlü bacaklarıyla tekme savurabilirler.

DEVE KUŞU NASIL YAZILIR?

Deve kuşunun doğru yazımı "Deve kuşu" dur. "Devekuşu" şeklinde bitişik yazmak yanlıştır.

Doğru yazım : "Deve kuşu"

Yanlış yazım :"Devekuşu" Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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