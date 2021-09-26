DEVA Partisi ve AK Parti bir araya gelir mi? Babacan'dan canlı yayında net sözler: Mümkün değil - Haberler
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DEVA Partisi ve AK Parti bir araya gelir mi? Babacan'dan canlı yayında net sözler: Mümkün değil

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika
DEVA Partisi ve AK Parti bir araya gelir mi? Babacan'dan canlı yayında net sözler: Mümkün değil

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı televizyon programında, "Bizim AK Parti ile bir araya gelmemiz mümkün değil. Onlar başkanlık sistemini istiyor, biz parlamenter sistemi istiyoruz" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Haber türk ekranlarında Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına konuk oldu. Siyaset ve ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Babacan, AK Partiyle ilgili gelen soruya da yanıt verdi.

"AK PARTİ İLE BİR ARAYA GELMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

AK Parti ile bir araya gelip gelmeyecekleri yönündeki soruya "mümkün değil" cevabı veren Babacan, "Bizim AK Parti ile taleplerimiz farklı. Onlar başkanlık sistemini savunuyor, biz ise parlamenter sistemini savunuyoruz. Bu yüzden bir araya gelmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: DEVA Partisi ve AK Parti bir araya gelir mi? Babacan'dan canlı yayında net sözler: Mümkün değil - Haberler
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