DEVA Partisi Sosyal Politikalar Başkanı Selma Aliye Kavaf, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu
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DEVA Partisi Sosyal Politikalar Başkanı Selma Aliye Kavaf, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

DEVA Partisi Sosyal Politikalar Başkanı Selma Aliye Kavaf, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu
Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

DEVA Partisi Sosyal Politikalar Başkanı Selma Aliye Kavaf ve beraberindekiler Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu.

DEVA Partisi Sosyal Politikalar Başkanı Selma Aliye Kavaf ve beraberindekiler Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) ziyaretinde konuşan Kavaf, partinin sosyal politikalar programı çerçevesinde sendikayı ziyaret etiklerini belirtti.

Kavaf, "Partimizin yaklaşık 3 hafta önce tarım politikalarıyla ilgili bir eylem planı açıklandı. Önümüzdeki günlerde de sosyal politikalarla ilgili eylem planımızı hazırlayacağız. İşçilerimiz de bu gruplardan biri. Onun öncesinde sendikalarımızı ziyaret ederek, karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak istedik." dedi.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil de partinin izlediği politikaları yakinen takip ettiklerini anlatarak, "Daha önce arkadaşlarınız ziyaretimize geldiler ve istişarelerimizi yaptık. İşçi açıklarıyla ilgili birçok sıkıntımızı arkadaşlarımıza ilettik." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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