DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Rızvanoğlu Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu
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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Rızvanoğlu Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Rızvanoğlu Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu
Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal - Haberler | Politika

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu ve MKYK üyesi Prof Dr. Ahmet Burçin Yereli ziyaretlerde bulunmak üzere Gaziantep'e geldi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu ve MKYK üyesi Prof Dr. Ahmet Burçin Yereli ziyaretlerde bulunmak üzere Gaziantep'e geldi.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rızvanoğlu ve beraberindekiler partisinin Nizip İlçe Başkanlığı ve Nizip Ziraat Odası Başkanlığını ziyaret etti. Daha sonra Gaziantep İl Başkanı Ertuğrul Kaya üyelerle bir araya geldi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Evrim Rızvanoğlu, Gaziantep'in tarımsal üretim ve ihracatta stratejik bir şehir olduğunu belirterek, çiftçilerin sorunlarını yerinde görmek için temsilcileri ile bir araya geldiklerini belirtti.

Antep fıstığının kent için önemine değinen Rızvanoğlu, şunları kaydetti:

"Biz DEVA Partisi olarak tarımsal üretimin sürekliliğini sağlayacak politikalara geliştiriyoruz. Açıkladığımız Tarım Eylem Planımız Türkiye'yi tarımda kendi kendine yeten bir ülke haline getirmeyi ve çiftçimizi korumayı hedefliyor. Yediğimiz içtiğimiz her şeyde ithalat bağımlılığını kıracağız. Yerli üreticimizi güçlendirip, çiftçimize emeğinin ve alın terinin karılığını kuruşu kuruşuna ve günü gününe almasını sağlayacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Rızvanoğlu Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu - Haberler
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