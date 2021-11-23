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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dalgın, Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu

AA / Feride Pelin İnal - Haberler | Politika
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dalgın, Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu.

GAZİANTEP (AA) - DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dalgın, İl Başkanı Ertuğrul Kaya ile birlikte esnaf ziyaretinin ardından gençlerle bir araya geldi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Burak Dalgın, Türkiye'nin ekonomik olarak zor günler geçirdiğini, bunun sorumlusunun hükümetin yanlış politikaları olduğunu savundu.

Dalgın, gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, onların yorumlarının yarına dair ümitlerini tazelediğine dikkati çekti.

Partisinin gençlik ve teknoloji politikalarıyla ilgili bilgi veren Dalgın,"Nüfusun yarısı 30 yaş altındaki dijital yerli bireylerden oluşuyor. Bu potansiyeli doğru kullanıp, vatandaşlarımızı yeni dönemin imkanlarıyla buluşturursak dünyayla yarışan, özgür ve zengin bir Türkiye'nin yolunu açabiliriz." ifadelerini kullandı.

Dalgın, temasları sırasında Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti ve Gaziantep Serbest Mali Müşavirler Odasını da ziyaret etti.

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AA / Feride Pelin İnal - Son Dakika Haberleri

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