Dev Spor Kompleksi İçin Temel Atıldı...
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Dev Spor Kompleksi İçin Temel Atıldı...

Dev Spor Kompleksi İçin Temel Atıldı...
Habermetre - Haberler | Toplum

Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan 100 milyon TL değerindeki gençlik, kültür ve spor merkezi projeleri hayata geçiyor.

Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan 100 milyon TL değerindeki gençlik, kültür ve spor merkezi projeleri hayata geçiyor.

Belediyemiz tarafından şehrin muhtelif bölgelerinde yükselecek olan projeler zincirinin önemli bir halkası olan Şeyh Şamil Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nin temeli atıldı.

Şeyh Şamil Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde 25 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek olan modern tesis, her yaştan sporsever için büyük bir imkan sağlayacak.

Temeli atılan projeyi yerinde inceleyen Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin, çok amaçlı spor merkezinin detayları ve inşa süreci hakkında Başkan Yardımcısı Bekir Sıtkı Eminoğlu'ndan bilgi aldı.

Spor kompleksinde; bay ve bayan yarı olimpik yüzme havuzları, basketbol, voleybol, tenis, futbol, vb. sporların yapılacağı kapalı spor salonu, çok amaçlı açık spor sahaları, bisiklet, koşu yolu, kaykay pisti ve çocuk oyun alanları yer alacak.

Belediyemiz tarafından gençlik ve spor yatırımlarının bir bir hayata geçtiğini ifade eden Başkanımız Bilgin, "Kamuoyuna açıklamış olduğumuz gençlik ve spor projelerimizden Şeyh Şamil Çok Amaçlı Gençlik ve Spor merkezi inşaatına başladık. Çalışmalarımız hummalı bir şekilde devam ediyor. Yaklaşık 25 bin metrekarelik alana inşa edilen projemizin toplam maliyeti 35 milyon TL civarında. İçerisinde bay-bayan yarı olimpik yüzme havuzları, farklı branşlar için spor alanları, yürüyüş-bisiklet yolları, idare binası, çocuk oyun alanları, kafeterya ile birlikte sadece bu bölgeye değil şehrimize hizmet edecek ve değer katacak. İnşallah bu önemli hizmetimizi en kısa zamanda hayata geçirmiş olacağız. " dedi.

Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin, "Projeleri planlarken şehri bölgelere ayırarak bölgesel manada bu tip projeleri hayata geçireceğimizi söylemiştik. İlkini bu bölgede hayata geçmiş oluyoruz. İkincisi Kümbet-Tuzlugöl Mahallesi tarafına, şehrin Batı eksenine hitap edecek bir tesis olacak. Üçüncüsünü de 2022 yılında mevcut Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesislerini revize ederek eksiklikleri tamamlayıp yüzme havuzu, kapalı spor salonu ile birlikte şehrimizin hizmetine sunacağız. Böylece üç ayrı bölgede muhteşem tesisleri hayata geçirmiş olacağız. " şeklinde konuştu.

Şeyh Şamil Çok Amaçlı Gençlik ve Spor Merkezi'nin 2022 yılı ortalarında hizmete sunulacağını kaydeden Başkanımız Bilgin, "Sivas'a değer katacak, Sivas gençliğine ve hemşerilerimize hizmet edecek insan odaklı projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun. " ifadelerini kullandı.

Oluşturma Tarihi : 02 Haziran, 2021

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Kaynak: Habermetre

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