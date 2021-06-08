DÜZCE DEV KAYALARI FINDIK KIRMA DEĞİRMENLERİNE ÇEVİRİYORLAR

DÜZCE'deki fındık fabrikasına gelen değirmen taşı ustaları, devasa kayaları el aletleriyle değirmen taşına çeviriyor.

DÜZCE'deki fındık fabrikasına gelen değirmen taşı ustaları, devasa kayaları el aletleriyle değirmen taşına çeviriyor. Değirmen taşı ustası Birol Kaya, Karadeniz Bölgesi'ndeki fabrikalara giderek, taşları sahada yaptıklarını söyledi.

Düzce'deki bir fındık kırma fabrikasına gelen Giresunlu ustalar, bölgedeki büyük kayaları fabrikaya getiriyor, taşlara şekil verip fındık kırma değirmen taşına çeviriyor. Değirmen taşı ustası Birol Kaya, Karadeniz Bölgesi'nde fabrikaları gezip taşları yaptıklarını söyledi. Her kayadan değirmen taşı olmayacağını söyleyen Kaya, Bu meslek, bizim dede mesleğimiz. Biz üçüncü nesil, bu işi yapıyoruz. Fındık fabrikalarının fındık kırma makinelerinin değirmen taşlarını yapıyoruz. Fındık kırma makinelerinin bundan başka alternatifi yok. Kayayı alıyoruz ve üzerini düzlüyoruz. Çapını ayarlayıp düzenledikten sonra deliyoruz. Sonra etrafını da düzlüyoruz. Daha sonra ağızlarını yaparak çalışacak duruma getiriyoruz. Kaya çok sert ya da yumuşak olmayacak. Fındığı kırarken yağlamayacak. Bir hiltimiz var. Gerisini hep elle yapıyoruz. Bir nevi elle torna ediyoruz dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı